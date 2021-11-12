台東縣府建設處長許瑞貴於11月12日接受媒體訪問。（蔡旻妤攝）

台東縣府建設處長許瑞貴指出有香港媒體報導他遭胡梓康提告。（蔡旻妤攝）

嚮往民主而移居台東的香港民眾胡梓康，日前按鈴控告台東縣府建設處長許瑞貴嗆「滾回香港」涉嫌恐嚇；許瑞貴12日反告胡梓康誣告、縣議員林參天妨害名譽罪。

許瑞貴12日接受媒體聯訪時表示，香港媒體以頭條大篇幅報導他被胡梓康提告一事，而自11日開始不斷接到香港人士打電話辱罵，不堪其擾。他隨即強調，不容許台東縣府在工程的努力，遭到抹黑及醜化，所以決定要捍衛清譽，因此向提告向胡梓康、林參天2人提告。

台東縣府太平溪右岸3號堤防水防道路工程目前正在施工，胡梓康和當地台東市光明里居民質疑舉辦公聽會出席人數有瑕疵、工程設計不良，曾多次向縣府陳情。縣議員林參天近日在台東縣議會質詢許瑞貴時，多次告訴他不應歧視「反送中」香港人。

許瑞貴說，雖然因工程問題有些不愉快，但他也不會對胡梓康夫婦說「滾回香港」這種話，不能為了新聞性就加油添醋說他講出「滾回香港」，且透過香港媒體報導出來，讓一件單純的工程溝通協調，模糊焦點，成為歧視港人的國際事件。

林參天接受電話訪問時指出，許瑞貴在縣議會都敢破口大罵議員，因此他相信胡梓康所說的，若許認為受到委屈，他邀請許和胡梓康自費測謊，或是到台東市最大的廟宇天后宮發誓。至於被告一事，他說這是許瑞貴的權益。

據了解，許瑞貴於10月21日上午前往工地視察，當地居民上前溝通，雙方起爭執；胡梓康11月10日前往台東地檢署指控許瑞貴涉嫌恐嚇。許瑞貴於11月12日前往台東地檢署按鈴控告胡梓康和林參天誣告和妨害名譽。