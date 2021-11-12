緬甸英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）今天表示，美籍編輯芬斯特被控非法集會結社、煽動他人反軍政府及違反簽證規定，緬甸軍事法庭今天判處他有期徒刑11年。

法新社報導，軍方自今年2月奪權以來即箝制媒體，大肆搜捕批評軍方鎮壓異己的數十名記者，據緬甸當地的監督團體統計，軍方的鎮壓已造成超過1200人喪命。

芬斯特（Danny Fenster）是在今年5月被捕，當時他試圖逃離緬甸與家人團聚。這位美籍新聞工作者受雇於緬甸前線約莫一年。

緬甸前線發表聲明說：「今天的判決裁定，編輯芬斯特3項罪名成立及有期徒刑11年，緬甸前線深感失望。」

這位美籍新聞工作者自羈押以來就被囚禁在仰光音山監獄（Insein Prison），同時被控煽動叛亂與恐怖主義，若罪名成立可判處終身監禁。

緬甸軍事法庭宣判的數日前，美國前外交官及人質談判代表李察遜（Bill Richardson）曾在首都奈比多（Naypyidaw）會見軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

不願說明細節的李察遜表示，美國國務院要求他，到訪緬甸期間不要談論芬斯特案。

自2月政變迄今緬甸局勢動盪，同時軍方致力於打壓如野火燎原的民主抗爭並鎮壓異己。