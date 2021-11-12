「本來這個捐贈記者會，是要等她從新加坡回台灣時舉辦的，可惜我們沒能等到蕭老師。」台北市立美術館（北美館）館長王俊傑感嘆不已。北美館獲藝術家、收藏家蕭麗虹捐贈其多年藏品，遺憾的是她於今年8月30世於新加坡過世，然而其藏品，以及透過收藏對台灣藝術家的支持，仍會隨著她捐贈的意念而持續。

出生香港，長年在歐美、新加坡生活，並於1976年來台定居的蕭麗虹，今年亦以其對台灣藝術的國際交流貢獻而獲「台北文化獎」，在頒獎典禮前夕，在其家屬陳光雄及眾多藝術界好友：藝術家莊普、東海大學美術系教授林平、台北國際䒧術村總監李曉雯、竹圍工作室營運總監陳彥慈、顧問姚孟吟等人的見證下，舉行了捐贈儀式。

蕭麗虹總是謙稱自己是家庭主婦，只是以「買菜錢」來購買作品、支持藝術家，實則她的收藏可見台灣藝術發展40年的縮影，她既是台灣年輕藝術家的推手，也是台灣第一個民間推動閒置空間再利用的典範，其竹圍工作室提供了許多年輕藝術家創作、實驗並與國際交流的舞台。

藝術家、伊通公園創辦人莊普在捐贈儀式上不勝唏噓地表示：「她是幾十年的老朋友，是大姐，也是我回台灣後第一個展的第一個藏家。」在竹圍工作室成立後，蕭麗虹邀請莊普擔任首展藝術家，「現場一看，就是破倉庫！」但也因為這樣的場地，莊普想到用簡易的粉筆，上架式地寫在四面牆上，如今回想，莊普說：「這是我最成功的一次展」也讓他延續用文字與不同屬性的建築空間結合創作，成為他在創作上的新思維。

自2016年便參與蕭麗虹藏品整理的捐贈代理人翁淑英表示，整理的過程中，感受到蕭麗虹始終很強大的精神能量；對蕭麗虹作為藝術家時，曾於北美館舉辦兩次個展，並於1989年、1992年分別獲得「中華民國現代雕塑展」及「台北現代美術雙年展」首獎印象深刻的林平表示：「她是最早的斜槓少女，她是藝術家也是收藏家，但她只說：我是一個文化人。」

「當時典藏那些藝術品，為什麼對我來說很有意義？因為它們代表那個時候，那一剎那。時間一對，你就知道，它有話要說。」今年3月因捐贈而為北美館拍攝的影片中，蕭麗虹口中那麼多藝術家和自己一起做的「有的沒的」，她說：「是我的養分」說。而她，也哺育了台灣藝術的發展。捐贈品有26位藝術家的43件跨水墨、書法、油畫、版畫、攝影、錄像、裝置等，由北美館收藏。