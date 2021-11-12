台中一名男大生因開車擦撞瑪莎拉蒂，慘遭3名惡少圍毆命危，至今仍在加護病房，兇嫌事後遭肉搜起底，其中張姓主嫌是彰化食品廠的小開，雖然爸媽代替兒子出面道歉，仍止不住網友怒火，連同為媽媽的部落客喪彪也在聽了張父1句話震驚不已，「難怪教出這種敗類！」

作家兼部落客「喪彪‧柳飄飄」今(12日)在臉書發文，針對張姓富少的父母出面道歉發表看法，她表示聽到張父道歉時講了1句「可能我管教太嚴了，他上班遲到我都會罵他」，讓她非常震驚。

張姓惡少只因車子被擦撞，就把男大生痛毆到命危。(圖／本報系資料照)

喪彪更以平常教女兒收玩具的行為，反諷自己真的是太苛刻，「這種價值觀壞掉的人，真的完全不知道自己的問題出在哪裡耶」。而對於每次子女犯錯，都會說「我的孩子很乖的，都是朋友帶壞他」的父母，她也認真呼籲「不要再生孩子來危害人間了好嗎？」

她也直言張姓主嫌的父母「可以入選金氏幹話紀錄第一名」，並痛罵自己都有問題，難怪教出這種敗類。張父之前代子出面道歉，表示沒有溺愛兒子，可能平時對小孩太嚴格，譬如遲到5分鐘就會罵他，因此造成他叛逆行為，而兒子不是富二代，瑪莎拉蒂是他自己貸款分期買的中古車，強調會盡最大誠意負起責任，但網友卻不領情，抵制、猛刷食品廠一星負評，目前門市已暫停營業。