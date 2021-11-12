台中市長盧秀燕視察南溪湖1號吊橋修復工程及2號吊橋改建進度。（王文吉攝）

環山部落居民往來南湖溪兩岸皆透過流籠運送，十分危險。（王文吉攝）

環山部落居民往來南湖溪兩岸皆透過流籠運送，十分危險。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕3度參拜環清宮。（王文吉攝）

台中市和平區環山部落受限天然地勢，居民往來南湖溪缺乏安全橋梁，台中市建設局投入5500萬元，新建跨距約100公尺、寬2公尺吊橋，目前正辦理上網招標，預計明年開工。市長盧秀燕12日視察時表示，新建吊橋可望便利居民及貨物通行，感謝市議員支持預算，也感謝宋進玉長老無償提供土地，造福當地居民。

「為環山部落、大梨山地區居民通行安全努力！」盧秀燕提到，南湖溪為梨山主要溪流，當地居民進出及農產品皆透過流籠運送，十分危險，在當地市議員、和平區長吳萬福與當地里長建議下，市府自2019年修建南湖溪1號吊橋，去年補強2號吊橋；之後再啟動吊橋新建計劃，並於一旁搭建5.6公里的便道，讓工程車、人員、材料安全進出，預計明年開工。

建設局長陳大田表示，和平地區腹地遼闊，占地寬廣，當地農業發展蓬勃，環山部落族民常年沿南湖溪兩岸種植經濟作物，受限天然地勢影響，生活機能困乏，僅倚靠簡易「流籠設施」運送人力及農產品往返彼岸，遇風容易搖晃，極具危險，在市府積極協調各單位並爭取執行經費下，終於能解決當地交通不便困境。

和平區公所說明，環山部落南湖溪另有1、2號吊橋計畫，其中1號吊橋經歷2016年風災損壞，公所於2019年12月開工重建，投入約2000萬元經費，現已完工放行；2號吊橋則於1987年完工，去年曾發生橋索脫落，經建設局緊急協助補強後持續使用，目前正重新規劃設計，總經費1500萬元，預計明年啟動復建工程。

盧秀燕前往視察南溪湖新建吊橋途中，也到當地信仰中心「環清宮」參拜。她說，台中市共有1000多間宮廟，她每到當地都會至信仰中心參拜，這是她上任來第3次到環清宮，感謝媽祖過去3年的庇佑，讓各項市政工作推動順利。

民政局長吳世瑋說明，大梨山地區有6間媽祖廟，多為30年前平地居民上山種植溫帶蔬果，像是蜜蘋果、甜柿、雪梨及高麗菜等，漸漸落地生根，同時也將媽祖慈悲濟世的信仰文化帶往原鄉。

環清宮距離武陵農場僅7公里，附近還有雪山東峰主峰、武陵四秀、志佳陽山，是山友們登山前哨站。吳世瑋說，武陵農場遇旺季時住宿一房難求，由於環清宮香客大樓住宿便宜，山友於登山前都會祈求媽祖庇佑，也順道投訴環清宮香客大樓，可說是登山客投宿勝地。