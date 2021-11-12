新北市桃子腳國中小近期與臺灣科學教育館合作，邀請科教館講師對國中部學生進行培訓，並舉辦「勇闖Science」闖關活動，動員國中小700位師生參與，藉由闖關卡指引學生，了解生活中隱藏的科學秘密。（桃子腳國中小提供）

新北市桃子腳國中小近期與臺灣科學教育館合作，邀請科教館講師對國中部學生進行培訓，並舉辦「勇闖Science」闖關活動，動員國中小700位師生參與，藉由闖關卡指引學生，了解生活中隱藏的科學秘密。（桃子腳國中小提供）

為了響應台灣科學節，提升學生科普知識，新北市桃子腳國中小近期與臺灣科學教育館合作，邀請科教館講師對國中部學生進行培訓，並舉辦「勇闖Science」闖關活動，動員國中小700位師生參與，藉由闖關卡指引學生，了解生活中隱藏的科學秘密。

桃子腳國中小近期搭配新北市科學＋專案，引進臺灣科學教育館資源，甄選46名國中部學生擔任關主，從培訓課程、提問訓練、布展到撤展全都一手包辦，並在9日順利舉辦「勇闖Science」科學闖關活動，讓學生關主在活動中展現臨機應變的溝通能力，多樣的科普主題也讓學生透過操作遊戲，了解科學解謎的樂趣。

桃子腳國中小表示，本次科學闖關主題有氣球火箭、旋轉陀螺球和氣墊光碟等，都是參與學生票選出來的關卡，儘管部分關卡屬於高難度，但仍吸引不少學生挑戰。小學部蕭同學表示，課本上學過類似的理論，這次可以在操作中得到驗證，成就感超大，實際操作下來也發現科學是那麼地有趣。

國中部同學林信凱表示，指導老師很會引導，勾起之前上課的重點，加上關卡道具的製作與調整，也讓他重新檢視科學原理，透過具象化的操作體驗，幫助深化學習，直呼4小時闖關非常有趣。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，這次能引進科教館資源對學生而言助益多多，46名國中生關主除了可以藉此加深科學觀念，也順利獲得科教館頒發的志工解說服務證書，未來學校希望將「親子科學闖關活動」延續，假日開放家長入校參與，盼透過好玩多元的生活應用，激發學生學習的動機與興趣。