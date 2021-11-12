飛虎隊昆明指揮部存世門牌

專注於發揚中華文化的「伍仟年」線上博物館，近期展出中華民國空軍美籍志願大隊（American Volunteer Group，又名「飛虎隊」）於1941年至1942年真實使用的副指揮官室門牌，讓民眾回憶當年飛虎隊不遠千里、協助中華民國對日抗戰的英勇歷史。

根據「伍仟年」線上博物館資料，此門牌為杉木製，中央裂開處以膠黏合，文字共有三排，第一排為英文，寫著美軍單位中相當於副指揮官階級的「EXECUTIVE OFFICER」；第二排同為英文，以縮寫「A.V.G.」代表美籍志願大隊；第三排則為中文楷書，寫著「美志願隊副指揮官室」。

中華民國空軍美籍志願大隊副指揮官室存世門牌。賦梅花館藏。（圖／「伍仟年」線上博物館）

飛虎隊成員弗朗西斯‧多蘭（Francis Doran）回憶，當年飛虎隊於昆明的營區原為某農業學院，被稱為「旅舍一號」。而根據另一名飛行員沃爾特‧多蘭（Walt Dolan）提供的「旅舍一號」照片，當年營區內的「美國志願大隊軍務室」、「美國志願大隊地輿室」、「美國志願大隊工程室」等其他門牌，無論中文字體、英文字體、規格和材料，都與前述副指揮官室門牌相似。

在門牌上標註中文，代表該門牌應是用於昆明營區，而非緬甸仰光營區；且無論英文或中文單位名都寫著「志願隊」，顯示此門牌是於1941年7月至1942年7月間使用，因為該單位1942年7月4日便取消志願性質，正式併入美軍「駐華航空特遣隊」（China Air Task Force）。

松濤社執行長宋緒康指出，由於當年戰況激烈，加上「門牌」較少被視為珍貴文物，導致抗戰時期各戰區的指揮部門牌極為罕見。不過在海外作戰的美軍，經常蒐集於戰區獲得的「紀念品」，帶回美國以供追憶；本次的飛虎隊副指揮官室門牌，便是輾轉得自美國飛虎隊後人，才得以在今日重現於世。