磁磚業領導品牌冠軍建材（1806-TW）公佈2021年第3季及10月營運成果。冠軍2021年第3季合併營收9億元（新台幣，下同），受惠集團精進營運體質，挹注第3季營業利益達0.63億元，年增4.44倍，加上於第3季認列昆山廠拆遷處分利益，進一步帶動第3季稅後淨利為11.34億元、每股稅後盈餘（EPS）2.62元，繳出歷年單季新高成績。

冠軍2021年10月合併營收達2.75億元，較上月的2.91億元減少5.42％，主要受因適逢大陸十一長假，影響大陸地區業務表現，惟台灣地區銷售仍保持良好動能，惟台灣地區銷售隨著主要客戶保持良好拉貨力道，帶動台灣地區營收已連續4月年成長表現。

冠軍表示，集團站穩台灣磁磚業龍頭利基，全力推動旗下品牌於台灣地區市占率穩步攀升、以及大陸地區業務轉型計畫，不僅致力投入新款磁磚產品研發設計、以及台灣造橋廠自動化生產比例與設備升級，在台灣房市交易熱絡環境下，亦趁勢陸續推出奈米防滑磚、霧面磁磚、大板磁磚等新款產品上市，進一步優化產品銷售結構，帶動第3季整體毛利率、營業利益率分別較去年同期的25.32％、1.25％，明顯提升至29.07％、6.95％，展現集團營運獲利能力之精進效益。

展望2021年第4季，冠軍持審慎樂觀看法。冠軍仍憑藉旗下「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」及「安心居」等多元品牌，有效滿足不同案源、消費客群，並以全台共12家品牌經銷商，10間品牌展示中心，203家合作簽約建材行之密集銷售網絡，展現MIT國產製造、頂級設計之高品質磁磚產品等優勢，尤其近期冠軍旗下琳瑯灰石板磚產品獲得2021MIT台灣金選獎殊榮，凸顯冠軍在精緻表面設計、優異品質等面向的肯定，推升整體業務接單保持良好的動能。