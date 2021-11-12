印度股市今年來表現亮麗，然MSCI全球新興市場指數11日作季度調整時，印度是此次權重調升最多之國家，權重增加了0.16％，即使印度股已漲一大漲，法人認為，印度股整理過後仍有續漲空間。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度疫苗日均施打量約600萬劑，目前至少施打一劑的人口達7.2億人，覆蓋人口占比51.8％，其中施打完整兩劑占比22.2％，整體疫情控制成效超預期，帶動印度經濟活動維持穩定正向擴張狀態，IMF全面下調今年全球經濟成長率預估，但對印度維持9.5％的成長率不變，高居全球第一，吸引外資持續加碼印股，印度仍為全球新興市場共同基金傾向超額配置的市場的第一名，對照2020年以來外資對新興市場大幅賣超，對印度仍連年買超，今年達88億美元，可看出外資對印度股市青睞程度。

安本標準投信指出，印度是今年來表現最好的主要新興市場股市之一，累積漲幅達到26.79％，就整體而言，後續仍有加碼空間，資金動能猶存。現在的印度狀況與大約 10 年前的中國雷同，一些大型企業進入市場，創造出顯著成長因此吸引了大量資金注入。今年預計將有近 400 億美元，用於新技術 IPO的資金湧入印度，這個金額相當於印度 GDP 的 2.5％。印度已在 IT 服務領域拔得頭籌，隨著更多投資者與資金加入技術領域，可預期的是印度國內可擴大並深化整個生態系統，有助於數位化進程。

保德信亞太基金經理人曾訓億認為，印度受惠於11月的多個重要節日來臨，特別是11月初的排燈節，帶動印度先前被壓抑的經濟需求釋放，印度10月綜合PMI上升至58.7，改寫為2012年1月以來的最強表現。另外，印度製造業10月PMI也由前期的53.7，上升至55.9，新訂單連續增加4個月，帶動生產與存貨同步上升，後勢動能仍強，印度10月服務業PMI亦由55.2加速至58.4，HIS Markit經濟學家表示，隨著印度疫情控制得宜，以及假期需求來臨，就業狀況也同步改善。

群益印度中小基金經理人林光佑則表示，印度財報公布已超過7成，整體表現優於市場預期，近期股市波動較大主要為評價面修正，不過在全球資金仍充沛，印度也尚未開始升息，同時在基本面與企業獲利皆持續改善之下，且印度當地疫情已明顯趨緩，疫苗覆蓋率持續攀升，料指數整理後仍將回到上升趨勢。