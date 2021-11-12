農民到中埔鄉農會新設立的資材中心找植物醫生諮詢作物狀況。（張亦惠攝）

中埔鄉農會總幹事李碧雲（右一）向縣長翁章梁導覽新設的資材中心。（張亦惠攝）

嘉義縣中埔鄉農會在隆興村台18線與台3線交叉口處設立農業資材中心12日正式開幕，是全台除美濃區農會外首間派有植物醫生常駐的資材中心，嘉義大學植物醫學系教授郭章信表示，透過植物醫生進駐提供伴隨式輔導、客製化處方籤，讓農民不再因害怕亂投藥，醫生也會評估藥效做滾動式檢討，讓防治更有效率。

行政院農業委員會為改善農產品食安、化學農藥10年減半及解決農作物病蟲害防治問題，今年擴大推廣培訓植物醫師深入基層，郭章信說，植物醫生駐點背後還有許多專家的支持，也導入各改良場研發的新技術，讓農民隨時獲得新知，結合田間狀況跟農民做進一步的探討。

翁章梁說，資材中心最重要的兩個特色一是農民可直接來此購買相關資材，二是不論農作物任何問題或狀況，農民都能來此諮詢，植物醫生將提供明確的指導方法，若無法立即判斷，也能與國家相關的病蟲防治體系結合，尋找相關救治方法，減少大魚灑網型「複合藥方」 用藥情況，以降低藥物殘留的狀況，讓消費者食用安心，從根源解決食安問題。

除此之外，中埔鄉農會也在資材中心新增「免下車服務」，12日一位農民前來購買15包肥料，使用免下車服務，約3分鐘就購買完成。中埔鄉農會總幹事李碧雲表示，將植物醫師、農業用藥品、肥料、資材等，結合在此成一條龍服務，讓農民在單一地點即可完成田間工作的所需並可解決耕作的問題，另為減輕老農搬運肥料耗費耗費，提供免下車服務，這是農會針對高齡化農村為農友提供的貼心服務。