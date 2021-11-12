瑪莎惡煞打人事件持續延燒，瑪莎拉蒂3名惡煞僅因小小行車糾紛，就暴打男大生到命危。有網友上Google查詢相關新聞，想了解最新狀況，意外發現竟有「代客出氣復仇」的行業，讓他相當傻眼。

一名網友今(12日)在「爆廢公社」發文表示，瑪莎拉蒂惡煞打人事件鬧很大，原PO想知道事情發生的詳細狀況，於是在Google搜尋欄輸入「打人」二字，結果竟然出現恐怖行業的廣告。

從原PO的截圖可以看見，Google搜尋「打人」後出現的前三個都是廣告，標題分別是「打人-專業代客出氣復仇」、「代客復仇方案」以及「想打人 找天網金牌出氣」，讓原PO對於有這種職業感到不可思議，驚呼「居然出現這種東西」。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛表示，「你付了錢之後會變成教唆者主謀，再被狠狠的猛敲一大筆。」、「會不會結果瑪莎富少就是相關從業人員？」、「小心被木馬釣魚」、「那你要先付出錢了，黑道也是講求專業跟報酬的」、「但就怕請神容易，送神難！」、「老婆都有在出租的了，這那有什麼？」、「讓我想到一部日劇，怨屋本舖」、「這是徵信社的啦，徵信社只要有錢要幹嘛都可以」。