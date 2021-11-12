2021年已經進入尾聲，大家都很想知道，自己在2021年的最後，是否還有機會翻身，《靈匣網》近日分享5個在12月時好運當頭，而且事業運佳，因此荷包有望賺飽飽，讓他們能過一個好年，不用擔心金錢問題。

1.金牛座

金牛座很有上進心，他們會先提前規劃好自己的人生，不過計畫永遠趕不上變化，因此在人生道路上，他們也會遇到小人阻擋成功之路，不過樂觀的金牛座並不會感到害怕，面對低谷也不會消極，無論遇到什麼難關都抱有希望。在12月時，他們會有好運來臨，財源不斷，因此只要抓住這次機會，事業能夠更上一層樓。

2.射手座

射手座的12月運勢非常好，無論財運還是桃花運都很旺，因此要好好把握機會，而射手座在工作時，總是嘻嘻哈哈的，給旁人不務正業的印象，但事實並非如此，他們擁有寬闊的眼界，雖然看似很不認真，卻很有遠見與自己的想法，不過有些較貪玩的射手座應該要好好收心，在工作上展現能力，正財和偏財才會跟著來。

3.牡羊座

牡羊座非常機靈且有智慧，無論做什麼事，都非常有精力，不僅如此，他們非常善於經營，確定好自己的目標後，他們就會勇往直前，有很強的征服欲望，一定會將事情做到最好，因此容易獲得他人賞識。12月時他們會得到貴人相助，事業步步高升，之前遇到的問題都能迎刃而解，接下來做事都很順利，事業有成，好事不斷。

4.摩羯座

摩羯座做事情很認真，他們很有野心，為了目標而努力不懈，絕對會實現夢想，在努力工作的同時，他們還會一邊充實自我，累積各項專業，這也成為他們職場上的優勢。12月時他們會有喜事發生，再者，他們平時與人相處時很願意付出，因此下個月也會有貴人出現，而且桃花運旺盛，會遇到自己喜歡的人。

5.巨蟹座

巨蟹座很懶得與親友聯繫，不過他們其實很重視對方，這也使他們社交圈受限制。12月時巨蟹座會遇到很多挑戰，不過挑戰伴隨著機遇，需要他們運用才智，去分辨挑戰中的機遇，並把握住機會，而且巨蟹座要試著走出自己的生活圈，將眼界放大，才能遇到更多機會，而在面對挑戰時，絕對要保持冷靜，將自己的才能都展現出來，在事業上能創造不凡成就。