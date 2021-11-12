合庫銀行統籌主辦的BUMBLE BEE FOODS LLC及CLOVER LEAF SEAFOODS CORP.4億3200美元（約新台幣121億元)聯貸案，已於美國時間2021年10月29日以通訊方式辦理聯合授信案簽約。

合庫表示，這次聯貸主要用途為償還既有負債及充實營運週轉金，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，第一商業銀行及玉山商業銀行擔任共同主辦銀行，另有中國信託商業銀行及華南商業銀行參貸，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，超額認購122％。

BUMBLE BEE FOODS LLC及CLOVER LEAF SEAFOODS CORP.註冊於美國及加拿大，是豐群水產司為整合產業上下游，於2020年1月完成併購擁有百年歷史之BUMBLE BEE集團，目前於知名賣場及藥妝店(Walmart、Costco、CVS等)銷售各式旗下自有品牌海鮮罐頭，為美國及加拿大市場領先品牌。

母公司豐群水產1972年11月成立於台灣，主要從事透過海外基地供應遠洋漁船之油料、魚餌、用品等之補給及遠洋漁獲之收購買賣，為全球前三大鮪魚貿易公司，擁有超過45年的鮪魚貿易與行銷經驗，從初期單純魚貨供應商，到垂直整合的全球化組織，版圖遍布亞太、南北美洲、歐洲、南非等地，並於泰國、菲律賓、越南、巴布亞新幾內亞、西非迦納等地設立投資和特約鮪魚加工廠、商業辦事處以及補給據點，提供整合性的供應鏈解決方案，地位執業界之牛耳，於併購BUMBLE BEE集團後，併購效益將逐漸顯現，從漁船至品牌以上下游垂直整合方式，提昇品牌國際知名度、增加產品多元化等投資策略。

合作金庫商業銀行長期深耕聯貸業務，係台灣聯貸市場領導業者之一，近年市佔率皆名列前茅。