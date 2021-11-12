蔡英文總統、4大公投最新民調出爐，據媒體公布最新民調結果顯示，有41%民眾表示滿意，39%不滿意，滿意度轉為略高於不滿意。蔡英文總統滿意度雖較9月BNT疫苗開放登記時小幅回升4個百分點，不滿意度則略減3個百分點。對此，有PTT網友留言表示，「公投要看投票率」、「看來穩了」。

TVBS今(12日)公布蔡政府、4大公投最新民調，在行政院長蘇貞昌滿意度增加3個百分點，至38%，不滿意則減少4個百分點至44%，滿意度仍低於不滿意。至於蘇貞昌擔任閣揆兩年多來的表現，有38%民眾表示滿意，較9月調查時回升3個百分點，不滿意度則減少4個百分點至44%，但滿意的比例仍低於不滿意，另外18%沒有表示意見。

在4大公投方面，萊豬部分，關於萊豬進口公投，在有投票意願民眾中，有55%表示會投票同意禁止進口，高於不同意禁止的32%，另外13%沒有表示意見。

調查也顯示，在公投綁大選部分，問及「民眾公民投票案與全國性選舉應不應該同一天舉辦的公投態度」，調查結果顯示，有50%民眾表示會投票同意公投與大選同日舉辦，高於投不同意的37%，有13%未表示意見。

在重啟核四公投部分，詢問民眾同不同意重新啟用核四，調查結果發現，有45%民眾會投票不同意重啟，略高於會投票同意重啟的42%，有13%沒有表示意見。

而在民間團體所提「天然氣接收站遷離藻礁」公投部分，調查結果，有37%民眾會投票同意遷離接收站，也有33%不同意遷離，民眾看法分歧，同時有30%未表示意見。

該民調資訊經轉貼至PTT八卦版，有網友留言表示，「民進黨提出公投後，每次議題綠營都是帶頭在亂和訴諸鄉愿」、「要看投票率」、「看來穩了」、「這些議題裡三接最關係到民生」、「怎麼做都是中南部在反核四，真的是...」、「塔綠班出來支持核四啊，別當剎車皮」。

但也有網友表示「綁公投其實就投票時間被拉長，有好有壞啦」、「公投就算過了，塔綠班和美國有在尊重公投民意的嗎？」。