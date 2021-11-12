味全龍隊「龍王」王維中10月24日投完後，本季提前「關機」，對於中職首年球季，他認為今年受傷次數太多並不滿意，整季幾乎都是帶傷上陣，最終與教練團討論後決定先休息，他也認為中職打者與國外打者有很大的不同。

王維中擔綱龍隊開幕戰先發投手，但首場先發結束後左手腕出現傷勢，休了一段時間後從後援慢慢調整回先發，總計今年他共出賽22場，17場先發5後援，拿下3勝8敗1中繼成功，自責分率2.78。

今年是王維中加入中職首個球季，但卻受到傷勢困擾，大約有1/3的球季在休息養傷，除了季初的手傷，膝蓋傷勢也持續困擾著他，「季初就有點感覺，雖然中間不舒服感覺又消失，但在太過出力、跨大步時還是會有不適感。」

王維中坦言，自己算是帶傷撐完整季，尤其「關機」前2戰開賽前2局都陷入「失速」困擾，最快球速都不到140公里，要到第3局才感覺完全熱開，因此他主動向教練團反映，討論後為了健康著想，選擇提前結束球季。

過去王維中在美職、韓職打拚時也曾碰上疲勞、傷勢挑戰，且多數球員為了拚上大聯盟，都會選擇帶傷拚戰，但對於今年自己碰上的「失速」問題，還是頭一遭，「這幾年17年牛棚、18年到韓國先發、19年又是牛棚，20年沒出賽，今年先發，適應沒這麼簡單。」

提前「關機」後，王維中現階段先讓身體完全休息、接受治療，之後才會開始恢復訓練，他也提到對於中職打者的印象，他認為中職打者好球帶設定比較小，差不多的壞球不會輕易出棒，跟國外打者相比並不好解決。