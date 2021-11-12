金門后浦陳氏大宗祠的石坊外觀。（李金生攝）

閩南金門陳大宗12鋪老街兼顧改造與風貌維護，成果獲得肯定。（李金生攝）

金門后浦陳氏大宗祠旁是規畫為十六藝文特區，吸引年輕朋友來到。（李金生攝）

閩南金門陳大宗12鋪老街完成改造，最終成果包括維護價值與內容，均可供類似個案的參考。（李金生攝）

金門大學建築學系老師李俊凱以「閩南金門陳大宗12鋪老街改造項目」拿下亞太華人設計邀請賽「華騰獎」第一名「金鑽獎」。（金大提供）

國立金門大學建築學系師生迭獲國內外設計大獎肯定，該系老師李俊凱日前再以「閩南金門陳大宗12鋪老街改造項目」拿下亞太華人設計邀請賽「華騰獎」第一名「金鑽獎」，全體師生與有榮焉。

金大校長陳建民表示，「設計無國界，創意無邊界」，該校建築學系非常強調設計理論與實作能力，並強化在地和多元融入的創新元素，師生參加國內外競賽屢獲大獎，畢業校友在職場的工作表現也深獲肯定。此次亞太華人設計邀請賽經過長達1年的甄選，共有來自中國大陸、香港、台灣、澳門、馬來西亞、新加坡、韓國、日本、印度尼西亞、墨西哥、意大利、法國等國家和地區的傑出設計師角逐，李俊凱老師最後脫穎而出，奪得第1名的榮譽，十分難得!

金大建築系主任張旭福也指出，該校為加強建築設計領域人才培育邁向國際化，除規畫建築設計教育與國際競賽接軌外，並透過參賽的經驗與觀摩學習提升專業素質，期待未來大家再接再厲，激發出更多有創意、理念的設計作品。

李俊凱說明，此次獲獎作品為「閩南金門陳大宗12鋪老街改造項目」，針對關建築物本體暨立面風貌改善部分，從對周邊街區歷史的研究、史架構下之風貌型式，包括立面開口型式、數量、構成比例進行調查與分析，經過規畫單位以符合現今大眾使用需求、機能之考慮後進行組合操作，並找出適合之風貌型式，包括開口型式、顏色、材料、質感及整體立面構成比例，最後通過公部門風貌維護獎勵補助審查委員會的審核，再交付民眾團體實施風貌維護施工，實施過程由公部門監督，實施完成後交付民眾團體管理使用和經營維護。

金大表示，金門是座文化島嶼，有各種豐富的文化底蘊，該校建築系參與的金城後埔陳氏祠堂、12鋪及周邊建築群的風貌維護，最終成果包括維護價值與內容，均可供類似個案的參考。