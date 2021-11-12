期爆出清大遭中共機構滲透多年爭議，國民黨立委鄭正鈐12日在立院質詢質疑，台灣清大前正副校長遭抹紅，未料遭行政院長蘇貞昌（左）當場3度回嗆「吵死了」。（張鎧乙攝）

國民黨立委鄭正鈐（如圖）12日在立院質詢質疑，台灣清大前正副校長遭抹紅，未料遭行政院長蘇貞昌當場3度回嗆「吵死了」。（張鎧乙攝）

清華海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，行政院長蘇貞昌今(12日)到立法院備詢，過程中，國民黨立委鄭正鈐質疑清大前正副校長遭抹紅，雙方爆發口角，場面火爆。對此，國民黨台南市議員謝龍介認為，立法院長游錫堃怎都不出來講話？官員這要對待立法委員，當主席的沒有阻止、沒有講話，是失職！

在質詢中，鄭正鈐提到，現在清楚看到有民進黨立委已經開始「抹紅」清大，包括2019年北京清華大學副校長來參訪的照片，拿出來指控清華前校長「被滲透了」。

鄭正鈐批評，到底違法哪一條法律？我要問院長跟部長對清華大學的立場跟地位跟基金會是否有所不同？蘇回應，「你越描越多了啦」、「你不要一直堆疊上去，我現在回答你，設立機構就是違法」鄭說，「這件事情我理解，你還一直跟我講，就不回答問我問題？你一直撞牆、鬼打牆！」

蘇貞昌反嗆，「誰在抹紅清大？是你自己在堆疊，你那麼吵幹什麼？」鄭正鈐表示，怎麼可以直接抹紅國立大學校長？這樣適合嗎？蘇回應「吵死了，回答你就說設立就違法嘛，你要問還有沒有什麼行為違法，設立就違反，聽懂沒？」

由於不滿蘇貞昌回答，鄭正鈐直接稱，「院長你真的鬼打牆欸！」蘇反嗆「你才是鬼啦！替鬼辯護才是鬼啦！」鄭正鈐提起清華基金來源有一筆庚子賠款紅利時，蘇也說，「沒有人去抹紅他，你才是離譜，越扯越遠，扯到清朝去」；鄭正鈐再罵「不是扯到清朝去，歷史是持續下來的，你們數典忘祖、不了解歷史」。蘇則說，少亂罵。

謝龍介在今（12）日《新聞大白話》認為，台灣是民主法治國家，如果行政院獨大，立法院長游錫堃怎都不出來講話？官員這要對待立法委員，當主席的沒有阻止、沒有講話，是失職，寧願當行政院立法局，放縱行政院長放肆對待立法委員，不但反質詢，還加以辱罵。