莿桐鄉公所爭取內政部營建署3100多萬元改善5個村道路與「孩沙里」花海觀光區道路經費，雲林縣政府配合684萬元，12日動工，工期預計3個月。縣長張麗善也宣示，將盤點縣內破碎的縣道與鄉道，20年以上從未重鋪過的馬路優先改善。

雲林莿桐鄉是重要蔬菜產區，其中義和村、興桐村、埔子村、興貴村、莿桐村以包心白菜、高麗菜、空心菜、蒜頭、牛番茄為大宗作物，空心菜產量占全台產量6成。

興桐村的「孩沙里花海」曾名列全國10大景觀花田，縣府、農會、公所都曾配合打造，使二期稻作的農田收成後撒上各色波斯菊、向日葵種子作為綠肥，開花期也可賞花，每年都吸引數萬人。

莿桐鄉長林靖焜指出，鄉內許多產業道路年久失修，破損嚴重，搬運蔬菜時危險，賞花的遊客也留下不良印象，公所向營建署爭取改善獲營3100多萬元補助，公所財政困難無力負擔配合款，雲林縣府同意補助18％的自籌款共680多萬元，總工程費3800萬元。

莿桐鄉5個村16個工地12日起開工，預計明年1月完工，蔬菜大道及孩沙里花海周邊道路將煥然一新。

縣長張麗善表示，她上任迄今推動路平專案重新盤點縣內縣道、鄉道，才發現有些50年來從未重鋪過，40年、30年、20年份的都有，未來會從路齡20年以上、破裂不堪造成民眾生命安全危害的優先處理。

她表示，道路品質不佳對鄉親很不公平，她也很不捨，她希望有限的資源做妥善的運用，提升民眾的生活機能和水準，這是基本人權。