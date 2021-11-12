農委會10月13日推出新型態台東鳳梨釋迦收入保險，獲得農民大力支持，迄今已投保597件、766公頃，投保率達27％，為順應當地農民建議，農委會調降理賠門檻，將當年度農民收入之價格，由原採北農一市批發平均價格，調降10元計算，以貼近農民在地生產成本。

農金局表示，為配合鳳梨釋迦內需市場策略，新型態鳳梨釋迦收入保險提供每公頃收入保障額度有40萬元及45萬元2種方案供農民選擇，主要係保障農民種植生產成本。保險理賠計算方式係以每公頃之當年度區域收入（當年度價格x每公頃產量）與收入保障額度之差額計算，其中當年度價格原為北農一市之鳳梨釋迦批發平均價格，考量該價格包括管銷、運輸等相關費用，為貼近農民在地生產成本，爰改以該平均價格減10元計算之。

農金局說明，這次修改當年度價格定義有利於投保農民，對於目前已投保之新型態鳳梨釋迦收入保險案件，均適用修正後條款，農民毋須再重新辦理簽約程序，將請農會協助周知；另為使更多釋迦農民參與本保險，將投保期限由11月15日，再度延長至11月30日。

農金局指出，本保單農委會提供補助1/2保費，加上台東縣政府補助10％，以保障額度40萬元每公頃保險費1682元為例，農民僅負擔673元即可獲得基本保障。