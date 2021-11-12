盤元螺絲大廠聚亨（2022）Q3稅後淨利為1.11億元、年增246.87％，每股EPS為0.27元，累計前三季稅後淨利達到4.52億元，較去年同期由虧轉盈，累計每股EPS為0.94元。

三顧轉型跨入再生醫療領域 第三季正式轉虧為盈
《鋼鐵股》久陽前3季每股獲利1.29元 今年營運好轉
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