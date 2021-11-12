聚亨前三季稅後淨利達4.52億元 較去年同期由虧轉盈 18:552021/11/12 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盤元螺絲大廠聚亨（2022）Q3稅後淨利為1.11億元、年增246.87％，每股EPS為0.27元，累計前三季稅後淨利達到4.52億元，較去年同期由虧轉盈，累計每股EPS為0.94元。 三顧轉型跨入再生醫療領域 第三季正式轉虧為盈 《鋼鐵股》久陽前3季每股獲利1.29元 今年營運好轉 #聚亨 #較去年同期 #由虧轉盈 #EPS #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》處分達美樂大進補 晶華Q3、前3季大賺逾1股本 16:482021/11/12 財經 處分達美樂「保命」進補 晶華第三季賺逾1股本 17:512021/11/12 財經 熱門股－建漢 外資大買飆上漲停 04:102021/11/12 證券．權證 《造紙股》華紙前3季獲利登同期高 Q4旺季留意3逆風 17:392021/11/12 財經 振樺電Q3獲利暴衝 股價亮燈漲停 10:192021/11/12 財經 《半導體》同欣電Q3獲利飆高 前3季賺逾1股本、提前締年度新猷 11:252021/11/12 財經 加工絲廠前三季獲利佳 第四季營運看好 17:192021/11/12 財經 桓達第三季、前三季營收及獲利均創同期新高 17:092021/11/12 財經 權證星光大道－中鋼 營收獲利攀峰 04:102021/11/12 證券．權證 美時前三季賺贏去年 EPS4.54元創歷史新高 16:102021/11/12 財經 《其他股》前3季EPS勝去年全年 jpp樂漲 11:082021/11/12 財經 財經熱門新聞 張忠謀1句料中台灣優勢 謝金河：對比蔣爸求去超感傷 - 財經 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 - 財經 台積電遭錯怪！晶片荒元凶抓到 這大廠2年前動作惹禍 - 財經 通膨來襲！資產飆升都是假的 專家警告：這種人最慘 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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