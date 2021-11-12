台中市食品業衛生自主管理評核，今年優良級業者以知名景點餐廳、熱門打卡餐廳業者及現場調製手搖飲業者為主，食安處12日舉行授證典禮，其中餐飲業者「優級」156家、「良級」82家；手搖飲業者「特優」45家、「優」4家、「良」4家，共291家。

衛生局長曾梓展表示，今年新冠肺炎疫情衝擊下，餐飲業者營運遭遇困境，但在市民朋友及優良餐廳共同努力下，隨著疫情逐漸趨緩，餐廳防疫措施也鬆綁，現已逐步邁向解封，感謝配合防疫的店家為台中防疫盡一份心力。

這次包括，屋馬、老井極上、烤狀猿日式燒肉店等，摩斯漢堡、肉多多火鍋、酸奶大師及黑沃咖啡等知名業者參加，食安處長傅瓊慧指出，除評比作業環境衛生外，並落實餐飲防疫措施，顧食安也守防疫，讓來台中遊玩的旅客及在地市民朋友都能吃得安心、快樂享受美食。

儷野大飯店業者表示，參加評核更了解餐飲防疫規範，從專家的角度看到未注意到的細節，讓客人上山旅遊到餐廳用餐時，除享受壯麗的山景外，也能安心用餐；清新溫泉飯店業者指出，為了用餐民眾及員工健康，飯店防疫優先，並重視衛生環境，此次藉由評核與輔導提升衛生品質，讓客人享受溫泉與美食，減少病毒感染疑慮。

好食慢慢餐廳業者表示，更加了解餐飲防疫措施，讓客人用餐時安心打卡，拍出美美的照片；酸奶大獅Yogurt Master業者提到，藉由參加這次手搖飲衛生與安全專案輔導，強化門市人員食安觀念和執行細節，使消費者更認同品牌。

經發局副局長李逸安指出，台中購物節目前累計消費逾110億元，活動到12月9日止，除6萬組5000元獎金，每周還抽10組10萬元現金、每月再抽出1組百萬現金，壓軸獎則由麗寶建設提供千萬好宅，可上「2021台中購物節」https：／／funtaichung.tw／2021shopTaichung網站查詢。