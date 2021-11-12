大陸整頓房企造成地產業陷入停滯，相關行業也受到極大影響，包括各型機具、材料與裝修業。不過相關產業近期卻盼來一場規模可觀的及時雨，由美國總統拜登推動的基礎設施法案，將使大陸一些處境不佳的業者獲得來自美國的業務。

據美媒《華盛頓郵報》報導，中共對房地產巨頭採取的監管行動導致一些工業企業處境不佳，由於地產業佔中國經濟成份比例高達1/4，在目前有關房地產的貸款與投資大幅減少的情況下，與地產業相關的材枓與機具業需求大幅下滑，形成一場地產上下游產業的連帶危機。

報導說，今年10月大陸的挖掘機銷量與去年同期相比下降30.6%，創下自新冠疫情暴發以來的最低增速。若不計因疫情而封鎖的因素，這將是2016年以來最慘淡的市況。

不過大陸業者現在終於在國際業務上遇到了轉機。美國為上周通過的1.2兆美元基建法案，將為高速公路、火車到網路的相關設施升級提供大量資金，中國企業也因此可望分得一杯羹，在工具機械、零件與原材料業上，甚至是目前高度短缺的晶片業，都因此受益匪淺。

報導說，香港大和資本市場公司的分析資料顯示，今年10月中國的挖掘機出口創下歷史新高，同比猛增85%。其相關的零組件應鏈也隨之火熱，以生產高壓罐、液壓系統和其他設備的江蘇恆力液壓公司為例，他們生產的零件佔挖掘機成本的1/3左右。該公司為美國業界龍頭卡特彼勒公司提供氣瓶，而卡特彼勒則是拜登政府基礎設施政策的大贏家，這江蘇公司還供貨給其他相關業者，包括在美國市場經營有成的日本日立建機公司。

對中國的工業機械製造商來說，拜登的禮物來得正是時候。大陸工業機械製造商到去年為止都還有2位數的成長，但今年以來碳排放的相關法規使重型設備製造商陷入困境，加上房地產業的低迷，國內市場需求因而重挫。現在有了拜登的基礎設施法案，做為相關設備供應鏈的一環，也將因此而受益匪淺。