台南市楠西區鹿田社區舉辦聚落料理課程，教社區婆婆媽媽煮出客家風味料理。（江明得提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區鹿田社區舉辦聚落料理課程，教社區婆婆媽媽煮出客家風味的五味魚。（江明得提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區鹿田社區舉辦聚落料理課程，教社區婆婆媽媽煮出客家風味料理。（江明得提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區鹿田里鹿陶洋江家古厝是典型的客家建築，卻常被認為是閩南聚落，連在地居民也多不會講客家話，鹿田社區為了讓在地居民重新認識江家古厝與客家的淵源，透過客家料理課程，活絡社區居民情感，也要重現社區「吃公」文化的精神。

鹿陶洋江家聚落是台南唯一「聚落建築群」文化資產，聚落坐落位置依風水而建，建築物約有136棟，聚落以宗祠為中心呈垂直水平分布，建築格局為4進3院13條護龍，聚落入口有半月池，是客家庄明顯特色，今年也獲客委會補助100多萬辦理環境改善及特色營造。

鹿田社區發展協會理事長江明得表示，趁著江家古厝地震後整修即將完工、社區又獲得客委會環境改善經費，因此開辦聚落料理課程，希望讓社區民眾深入認識古厝歷史及客家淵源，號召公嬤一起煮客家料理，從客家美食文化切入來認識自己的客家身分與歷史，更能獲得長輩的認同。

此次聚落料理課程邀請專業老師教授大家煮客家小炒、東坡肉、五味魚、香菇雞肉冬粉、桂竹筍炒肉、大滷麵、南瓜炒米粉7樣懷舊料理，並且以在地居民自家種植竹筍、南瓜、高麗菜當食材。

社區江姓阿嬤說，客家菜大家多少會煮，只是味道可能不道地，例如五味魚，有的人煮起來太酸、有人煮得太甜，經過老師的教導，調整配料比例，才終於作出好吃的客家風味料理。

江明得說，鹿陶洋江家古厝自數百年來，一直沿襲「吃公」的傳統習俗，每年都會邀請江家子孫至公廳吃桌，大家端出客家小炒、東坡肉、五味魚等客家美食款待宗族家人，近年才改為辦桌方式。此次料理課結束後，社區將先從關懷據點每月聚餐開始推出客家料理，讓大家從美食來了解客家文化。