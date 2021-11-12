18歲宋姓大學生遭駕駛瑪莎拉蒂3名惡少打成重傷，宋母12日上午前往律師事務所洽談提告事宜，獲悉兒子已稍微清醒，哽咽地說想立刻趕到兒子身邊，還相當自責誤把第一時間接到的求救電話當成是詐騙電話。

宋母12日上午現身律師事務所，準備與律師討論提告的相關事宜，受訪時聽聞兒子已經稍微清醒的消息，語氣一度哽咽地說：「恨不得能馬上趕到兒子身邊」，想讓兒子第一時間聽到她的聲音。

宋母憶及事故發生時，自曝當時接到求救電話時，電話那頭語氣慌張地說，「要帶很多錢來賠償」，她當時還一度以為是詐騙集團，連連詢問對方的身分，宋母說：「我非常傷心，我沒能第一時間跟他說，讓他感受到我的關心。」

實際上，宋姓男大生仍在加護病房觀察，並無法隨時入內探視，宋母最快要等到13日上午才能見到兒子。宋母也說，事發至今難以成眠，真的不知道自己可以撐到什麼時候。

台中榮總神經醫學中心醫師沈炯祺12日表示，男大生已恢復意識，叫他名字會點頭回應，手腳有反應，經電腦斷層掃描，腦部無水腫、出血狀況，預計2、3天後拔管，下周可望轉入普通病房。