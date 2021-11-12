從命理角度來看，陽台為家裡的納氣口，風水好壞直接影響著家裡的運勢，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，陽台可種適量的植栽，還要注意採光，不要放置寵物的窩和便盆，裝潢時採半封閉式並預留足夠空間，這樣的陽台能催旺家運，家人的生活和工作更順利。

▍1.設置綠化

陽台上養綠植可以催旺生氣，給家裡帶來財氣，有些人會在陽台上種菜，這也算是綠植。不管是種菜、種花還是種草，都要注意不能種那些特別高大的植物，會導致陽光被植物遮擋住，氣流會受到阻礙，使得外面吉氣進不來，家中穢氣出不去，也不要種太多植物，適度才是最好的。在裝潢時，建議單獨為陽台設置一個綠化區。

▍2.注意遮陽

陽台除了採光要好，遮陽的部分也要做好，陽台既不能沒有陽光，也不要陽光過強，這才有利於家庭和睦。如果採光太強的話，會導致家裡陽氣過重，陽氣過重也是一種危害，家人處在這種環境裡，很容易脾氣暴躁，經常產生口角，一點小事就容易引發一場大戰。

▍3.半封閉式

全封閉陽台對風水不好，不利於通風，開放式陽台的風水雖好，卻也容易讓屋外濁氣進來，建議裝潢時規劃半封閉式陽台，既不會阻礙氣流流通，又能阻擋住濁氣，而且還對感情運勢有幫助，能帶來桃花運。

▍4.避免有窩

有一些養寵物的家庭，會把寵物的窩或者寵物廁所放在陽台上，其實這對風水是很不好的，不利於家庭運勢，也會影響寵物健康。因此，最好能將寵物的窩和廁所放在家裡其他地方，並且經常打掃清理，保持乾淨衛生。

▍5.空間要夠

規劃陽台時，建議預留足夠的空間，用來擺放桌椅，打造休息放鬆的區域，而且這樣的設置也有利於提升主人的貴人運，無論是生活還是工作，都能得到貴人的幫助，如魚得水。

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