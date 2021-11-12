新北市教育局長期推動「校校有童軍」政策，達觀國中小童軍55團及幼童軍246團因此孕育而生，兩社團由永和店仔街福德宮長期資助活動經費。（校方提供）

新北市教育局長期推動「校校有童軍」政策，達觀國中小童軍55團及幼童軍246團因此孕育而生，兩社團由永和店仔街福德宮長期資助活動經費，提供學生多元化社團活動，經由童軍活動也間接協助學習意願低落、人際互動能力較弱的孩子變身成學弟妹眼中的童軍達人，長期陪伴學生的學務處吳自輝主任表示：「經由童軍活動看見孩子的蛻變，渾身散發朝氣與自信，心中充滿感動」。

目前就讀9年級的小東因父母離異及家庭暴力因素由阿公撫養，剛入學時經常因為無法控制情緒與同學發生衝突，最激烈的一次甚至與學務主任對峙，嘶吼著哭喊「你們憑什麼管我！」，小東後來由校方安排加入童軍團，經由童軍活動得到自我肯定，不僅培養出個人的榮譽精神，也透過教導同學與學弟妹過程中重新經營人際關係，不僅變得有自信，生活常規及態度也完全的翻轉。

校長羅國誠表示：「讓每一位有不同需求的孩子，都能夠在童軍中找到自己的一片天地。」童軍活動的設計可以引導孩子進入正向循環，讓孩子先肯定自己、不自暴自棄、願意再嘗試，而這就是強化心理素質的重要元素。

永和店仔街福德宮基金會董事長桂焌傑表示：「基金會長期關注教育工作，孩子沒有辦法選擇家庭，但可以在學校得到更好多元的選擇與成長的機會，我們盡力幫助學校推動各式各樣的教育工作，相信這些孩子將來有能力之後，也會回饋社會。」