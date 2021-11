中國遊戲暨即時通訊業巨擘騰訊傳出已收購參與打造任天堂Switch遊戲機數款熱門遊戲的日本創意工作室Wake Up Interactive,顯示騰訊尋求突破中國政府打壓遊戲產業帶來的衝擊。

彭博(Bloomberg News)引述不具名知情人士報導,騰訊已以50多億日圓(逾新台幣12億元)買下Wake Up約9成股份。而Wake Up擁有的東京遊戲設計公司Soleil Ltd,曾協助開發任天堂(Nintendo)Switch遊戲「泡泡糖忍戰」(Ninjala)和「特拉維斯再戰江湖:英雄不再」(Travis Strikes Again: No More Heroes)。

法新社報導,北京祭出監管措施打擊遊戲產業,中小學生允許花在電玩的時間遭大幅縮短,12歲以下玩家如今不准進行遊戲內購買,18歲以下在週間則只限玩一小時、假日也只限玩2小時,導致騰訊賺錢的遊戲帝國事業大受打擊。

中國監管當局還放慢新遊戲上市核准速度。這些措施是北京對科技業巨擘更大規模整頓行動的一部分。

彭博指出,騰訊除了在9月收購Wake Up,今年來已與日本數家私有遊戲開發商達成交易。

騰訊本週稍早公布,今年第3季營收僅成長13%。根據彭博說法,這是騰訊2004年上市以來單季營收成長最低紀錄。(譯者:張正芊/核稿:劉學源)1101112