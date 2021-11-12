大陸外交部今天（12日）舉行例行記者會，大陸外交部發言人汪文斌介紹，11月11日，中國、美國、俄羅斯、巴基斯坦四方代表在伊斯蘭堡舉行阿富汗問題「中美俄＋」磋商機制擴大會議，就阿富汗最新形勢等交換意見。中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇率團參會。

汪文斌說，中方在會上介紹了涉阿政策立場，強調阿富汗正處在由亂及治的關鍵階段，面臨政治、經濟、反恐和人道「四重挑戰」。各方應在尊重阿主權、獨立、領土完整的前提下，繼續以建設性方式同阿方開展對話。中方願同各方共同努力，推動阿局勢穩步向好。

會後，四方發表了聯合聲明，重申尊重阿主權、獨立和領土完整，同意繼續與阿臨時政府保持務實接觸，呼籲國際社會向阿提供緊急人道主義和經濟援助，支持聯合國在幫助阿維穩防亂、緊急施援等方面發揮協調作用，譴責近期在阿國內發生的恐怖襲擊事件。

四方代表還集體會見了阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。阿方介紹了在包容建政、保護婦女兒童權益、反恐等方面的舉措和進展。四方代表表示，願繼續向阿提供緊急人道主義援助，同阿方加強反恐和安全合作。