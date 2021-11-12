百桂食品廠今天上午公告門市暫停營業，下午彰化縣政府針對工廠外擴到農地，不符使用地目部分，已經勒令停工。（謝瓊雲攝）

百桂食品廠今天上午公告門市暫停營業，下午彰化縣政府針對工廠外擴到農地，不符使用地目部分，已經勒令停工。（謝瓊雲攝）

百桂食品廠今天上午公告門市暫停營業，下午彰化縣政府針對工廠外擴到農地，不符使用地目部分，已經勒令停工。（謝瓊雲攝）

瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生致對方重傷昏迷事件延燒，主嫌張敦量是彰化食品業「百桂食品」的小開，掀起社會憤怒，被投訴百桂擴廠涉及違建，彰化縣政府經濟暨綠能發展處12日下午前往稽查，指出擴廠兩棟建築蓋在農地，不符土地使用，違反都市計畫法、工廠管理輔導法，已勒令停工，擴廠部分可依法將予以拆除。

宋姓男大生與瑪莎拉蒂富少張敦量發生擦撞，竟被爆打到顱內出血昏迷，「惡少養成」讓人看不下去，儘管張敦量的父親表示，兒子和母親住台中，父子不常連絡、感情疏離，但是抵制百桂食品的浪潮越燒越大，除了網評1分，更投訴縣府直指百桂食品擴廠違建。

百桂食品12日緊急在工廠大門張貼出門市暫停營業的公告，對於投訴違建，縣府建設處表示，之前沒有違建查報的資料，民眾未依格式陳報，不符合違章檢舉的作業程序，要等收到具體的檢舉內容，才會依法啟動查處。

但是工廠管理屬於縣府經濟暨綠能發展處權責，下午派員到工廠稽查，經濟暨綠能發展處處長劉玉平表示，百桂食品廠區登記為彰化縣溪湖鎮頂庄段637地號，原廠區為都市計畫內的零星工業區土地，並無違規，但工廠往外擴展，租用的倉庫、員工宿舍和包裝場，都屬於農業用地，並不符合地目使用，確實違規。

違規包含倉庫和連接母廠的包裝廠，共兩棟大樓，依違反《都市計畫法》與《工廠管理輔導法》，處以最嚴厲的處分，勒令停工，並將法裁罰新台幣5000元。

目前了解，百桂擴廠的廠房，是向他人承租，土地所有權人並非百桂，彼此關係還要進一步了解。

劉玉平指出，農業用地的工廠涉及違規，稽查結果將報給建設處，再由建設處依建築法規，進行列管和安排是否拆除。