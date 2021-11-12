全都活在網路世界的加密貨幣圈，對於資訊安全的要求更甚於實體世界；反之，虛擬通貨產業的資安漏洞，早已成為駭客溫床。新台幣計價的虛擬通貨平台MaiCoin，為同集團的AMIS帳聯網公司斥資申請ISO 27001認證，因此能夠提供國際級資安標準數位資產託管服務。

MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉表示，通過ISO 27001認證，除了展現 AMIS 帳聯網公司的服務層級不僅接軌國際，且超越台灣同業之外，也希望透過第三方的認證提升用戶對 MaiCoin 集團的信任感，期許在國際間更有競爭力，雖然台灣尚未針對虛擬通貨產業制定資安相關法令，資安架構還需靠業者自主摸索與學習，「面對駭客高度關注的風險課題，MaiCoin 集團不吝投注大量的資源防範，以確保用戶與公司的資產安全。」

加密貨幣商主動強化資安系統的建置，並不是「有拜有保佑」，而是公開向駭客喊話「不要亂來」。劉世偉表示，AMIS 帳聯網公司除了對外主動取得國際認證，針對組織內部亦有全方位的資安管理規範，包含制定資安制度與流程、定期進行系統資產與人員盤點和管理、定期進行風險評估、定期進行資安意識教育訓練、建立/導入/維護資安防護機制、定期委由第三方進行滲透測試等，確保服務的安全性。