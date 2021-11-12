世界百大入侵種「海蟾蜍」，首度在南投縣屯鎮被發現。（何俊霖攝／南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

名列世界百大入侵種的「海蟾蜍」，體長可達30公分以上、噴射毒液達1公尺；國內首度在草屯鎮菜園發現，經國立東華大學教授楊懿如與林務局聯繫後，為避免擴散，當天就由志工團隊、當地國小教師移除27隻，近日，特有生物保育中心人員加入持續搜尋，總共移除50隻。

海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，過去許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，而被引進各地。海蟾蜍體型碩大，體長最大可達30公分以上，而且食量驚人，會捕食棲息地內所有能抓到的動物，甚至會吃狗飼料。

另外，海蟾蜍的毒腺（耳後腺）大而明顯，從上方看外觀類似三角形凸出物，如果受到挑釁，或是局部受到壓迫，就可能從耳後腺噴出毒液，距離甚可超過1公尺遠，對本土野生動物具威脅性，也可能造成犬貓誤食致死。

海蟾蜍在澳洲、日本、菲律賓都已經造成嚴重生態危害，國內目前雖僅於草屯鎮發現蹤跡，但個體都是成蛙，體長約10至15公分，而且雌雄都有，因季節關係，尚未發現蝌蚪或是幼體。楊懿如表示，海蟾蜍壽命一般是10年至15年，人工養殖可達30年，1次產卵少則8000顆，最多可達3萬顆，一旦擴散將造成非常嚴重的生態浩劫。

林務局為盡速移除海蟾蜍，已由南投林管處與楊懿如、兩棲類保育志工團隊、特有生物保育中心、南投縣政府，擬定緊急移除策略，以目前發現地點為核心，往外畫訂200公尺範圍的網格系統，在每個網格地毯式搜索海蟾蜍並移除個體，再將搜尋範圍持續向外擴展至鄰近鄉鎮，以確認海蟾蜍實際擴散程度。

南投林管處呼籲民眾，發現海蟾蜍蹤跡，可至「兩棲類保育志工」臉書社團（https：／／www.fb.com／groups／froghome／）線上通報，或是打1999專線電話通報南投縣政府，協助加快移除速度。