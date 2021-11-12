台塑企業12日發動200多名志工到濁水溪出海口的許厝寮漁港淨灘，又清出2400多公斤垃圾廢棄物。（台塑企業提供）

台塑企業12日發動200多名志工到濁水溪出海口的許厝寮漁港淨灘，又清出2400多公斤垃圾廢棄物，包括一般垃圾 1880公斤、回收垃圾546公斤；河川局人員表示將邀相關單位研擬對策，減少海漂垃圾對河口生態造成危害。

台塑企業今年4月22日辦理淨灘活動獲各界好評，今（12日）麥寮管理部號召廠區員工及協力廠商再度前往許厝寮漁港淨灘。

台塑表示，近年漁港及鄰近沙灘受海漂垃圾影響嚴重，即使每年許多團體投入淨灘，但每隔一段時間就會有海漂垃圾出現在漁港，今天200多人共清出2400多公斤廢棄物。