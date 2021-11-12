「桃園航空城區段徵收工程（A1、A2、A3標）12日舉行開工典禮，桃園市長鄭文燦表示，區徵工程A1、A2、A3標開工，也象徵航空城計畫邁入新階段，A1、A2、A3標開發面積約566公頃，工程經費為161億元，預計明年12月安置街廓用地交付、2024年11月全區開工、2028年完工，達成提高機場營運能量、投資未來產業、發展智慧韌性城市等三大目標，成為桃園領航、台灣起飛的關鍵動力。

桃園航空城區徵工程面積達1756公頃將分為10個標案推動，已全數決標，徵工程A1標由日商大豐營造台灣分公司承攬、A2標由中華工程承攬、A3標由雙喜營造承攬。

區徵工程前3年將先完成居民安置工作，預計明年12月安置街廓用地交付，優先開發區第一期工程預計2023年中完成，航空城計畫將進入加速階段。接下來2023年自願優先搬遷區施工，全區2024年開工後，約利用4年時間完成全部區段徵收的城市基礎工程。

桃園航空城整體開發面積達4564公頃，交通部負責推動機場園區內第3航廈及第3跑道，第3航廈已經動工、預計2026年完工。透過航空城建設，預估未來機場貨運量1年將超過500萬噸、客運能量超過8200萬人次，皆比目前倍增，同時與台北港形成雙港效應，讓台灣成為亞洲營運中心。

桃園航空城計畫第二大目標為引進低污染、低耗能、低耗水、高附加價值的「三低一高」未來產業，包含國際物流配銷、航空輔助產業、綠色能源、生物科技產業、雲端運算產業、智慧車輛產業等，多個國際大廠也與市府完成MOU簽訂，表達投資航空城產專區及自貿區的意願，期盼藉由航空城產業政策導引，讓國內綠能、智慧車輛、雲端產業及5G產業更加蓬勃發展。

桃園航空城計畫第三大目標是要發展成為桃園第三個都心，從青埔地區至航空城將形塑未來的航空城市，讓機場跟地方共存共榮，並將機場經濟學的效益發揮到極致。市府也將於桃園航空城基礎建設中導入共同管道、智能路燈等技術，期盼引進研發中心、展覽中心、醫療中心等設施，讓航空城為智慧城市及宜居城市，也奠定桃園未來30年的發展基礎。