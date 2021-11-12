台南1天之內從空房居多變成幾乎都滿房，是最多人搶防疫旅館的縣市(摘自防疫旅宿查詢平台)

觀光局昨日下午「防疫旅宿查詢平台（https：／／taiwan.taiwanstay.net.tw／covhotel／）」上線，以紅黃綠燈號顯示12月25日到明年1月31日防疫旅館空房情況。本報實際查詢發現，除了新北市維持天天滿房之外，台南1天之內從空房居多變成幾乎都滿房，是最多人搶防疫旅館的縣市；基隆市、台北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣搶房人數也增加。

防疫旅宿查詢平台標示紅色表示已滿房，黃色表示近滿房（20房以下），綠色表示有空房（21房以上），每周一至周六下午5時更新。

新北市昨天就宣告12月25日到明年1月31日「滿江紅」全部滿房，過了1天並無人退訂；台南昨天還是空房居多，今天就變成12月29日之後幾乎都黃燈，僅偶有綠燈。

搶房人數增加的還有基隆市從12月25日一路亮黃燈到明年1月21日，中間還有1天滿房；台北市1月20日之前全是紅黃燈；苗栗縣1月2日起就一路紅黃燈到1月底，黃燈居多；嘉義縣1月4日到22日紅黃燈交雜；雲林縣12月30到1月20日幾乎都滿房。

沒有太大變化的包括南投縣1月27日前、彰化1月21日前紅黃燈交雜。屏東、花蓮、台東仍全部有空房。

部分縣市空房狀況改變，顯示有人退訂，包括：桃園市從12月31日到明年1月17日天天滿房，變成12月30日到明年1月20日紅黃交雜；新竹縣原本幾乎天天滿房，變成黃紅燈交雜；新竹市、宜蘭縣1月20日前也從幾乎全滿變成有空房；台中市有少部分退訂；高雄有人退訂，天天有空房。

最奇怪的是嘉義市，昨日顯示12月27日到明年1月24日紅黃燈交雜，紅燈居多，今天卻顯示理應爆滿的1月14日到22日變成是綠燈，其他頭尾日期反而紅黃燈交雜。

離島方面，金門、馬祖昨日原本有顯示，今日沒資料。