九派新聞報導，11月11日0至24時，大連新增52例本土新冠肺炎確診病例、5例無症狀感染者，其中5例確診病例系無症狀感染者轉確診。至此，從11月4日至11日8天時間，大連本輪疫情已累計報告135例確診病例、80例無症狀感染者，累計有215人感染者。

11月11日晚，大連召開疫情防控新聞發佈會介紹疫情防控最新情況。大連市人民政府秘書長衣慶燾在發佈會上通報：大連本輪疫情呈現單位聚集性、家庭聚集性和學校聚集性等特點。本輪疫情病毒承載量高，傳播速度快，傳染性強，代際傳播為2天左右。疫情發生後，截至11日，莊河市已完成5輪核酸檢測。除莊河市外，大連已完成1輪核酸檢測，11日下午已啓動第2輪核酸檢測。

今天（12日），大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部公佈昨日新增52例確診病例的活動軌跡，其中有34名在莊河市大學城就讀的學生確診。

莊河大學城在哪？公開資料顯示，莊河大學城位於遼寧省大連莊河市，是莊河市發展高等教育產業的重點地區。截至2020年，莊河大學城已有2所高校，分別為大連工業大學藝術與信息工程學院和遼寧師範大學海華學院。

莊河大學城現分為西校區、東校區（新校區，2020屆學生在東校區就學）。據瞭解，自11月4日，大連出現疫情後，莊河大學城就已經開始實施封閉管理。11月5日，大學城2所學校相繼在官方公眾號上發文，2所學校均表示，學校已實行最嚴格的封閉管理，全校已開展1次核酸檢測，停止全部線下實體教學和活動。

其中，大連工業大學藝術與信息工程學院前兩天還發文《抗疫進行時》，從推文中可以瞭解到，自11月4日，大連莊河市出現疫情以來，學校高度重視校園疫情防控，啓動聯防聯控機制，第一時間組織在校師生開展全員核酸檢測，截至11月9日，已連續5天進行4次採樣。

據「橙柿連線」報導，目前校內有近2萬名學生，有人已做過8次核酸檢測。今天（12日）下午2點左右，遼寧師範大學海華學院東校區一名學生，正在寢室上網課，她說：「我們是從11月4日開始全員做核酸，現在我們只能在寢室上網課，目前生活基本有保障，我們寢室四個人，有獨立衛浴，我和同學該上課上課，只是不能出去，狀態都還好。」

報導稱，該學校西校區另一名同學表示，莊河市剛發現疫情，學校就暫停線下的實體課程了，所有人非必要不出寢室，剛開始是早中晚三個飯點，每個寢室可以外出一個學生去食堂給全寢買飯。「從那天到現在，我已經做了8次核酸，每次都有醫護人員上門。」

這位同學說，「現在吃喝問題都已經解決，基本生活有了保障，生活用品和吃飯都有人替我們採購，我們現在就是在寢室正常上網課。現在一份盒飯，女生基本都吃不完，還有麵包火腿腸牛奶什麼的，我覺得很好啦。」

這位同學說，這邊大學城只有遼寧師範大學海華學院和大連工業大學藝術與信息工程學院兩所學校，接近2萬學生，「我們現在不能出寢室，也馬上要期末考試了，現在還沒消息怎麼考。」