中市環河路一段、中投東路三段，12日下午發生中型貨車轉彎撞爛小客車車頭後，自己側翻在轉角，幸2車駕駛及乘客皆輕傷。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市環河路一段、中投東路三段12日下午發生中型貨車對撞小轎車的交通意外，造成小貨車翻覆，小轎車車頭全毀，還好2車駕駛及2名乘客僅手腳擦傷，送醫包紮就離去，台中市警局霧峰分局交通分隊指出，雙方駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因，仍須調查。

12日下午14時28分，54歲的廖男駕駛中型貨車，沿環河路一段左轉中投東路三段往文心南路方向時，與對向直行環河路一段往烏日方向的小轎車發生對撞，小轎車車頭全毀，油水漏滿地，所幸車廂空間完整。

小轎車20歲的葉男駕駛，身上擦挫傷由霧峰91送往大里仁愛醫院，後座2名乘客輕傷由溪南91送往中山大學附設醫院救治，3名皆輕傷，就醫後無大礙。

中型貨車撞擊小轎車車頭後，車身不穩，側翻在轉角處，駕駛廖男左手受傷，自行爬出駕駛艙、自行就醫。

台中市警局霧峰分局交通分隊獲報後到場，現場對2車駕駛酒測均為零，詳細肇事原因，仍須後續調查。