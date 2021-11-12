用鏡頭看台灣》國父誕辰156周年 民眾熱鬧紀念國父革命精神 20:312021/11/12 中時 趙雙傑 、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紀念國父誕辰156周年，國立國父紀念館舉辨系列活動，除邀請來自世界各地千餘人向國父銅像致敬外，12日的開幕啟動儀式，首次和國光劇團合作，推出廣為人知的「三岔口」演出，以劇中暗夜迎光對打形象來紀念國父建國的革命精神，替系列活動揭開序幕。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 12日的開幕啟動儀式，首次和國光劇團合作，推出廣為人知的「三岔口」演出，以劇中暗夜迎光對打形象來紀念國父建國的革命精神，替系列活動揭開序幕。（趙雙傑攝） 12日的開幕啟動儀式，首次和國光劇團合作，推出廣為人知的「三岔口」演出，以劇中暗夜迎光對打形象來紀念國父建國的革命精神，替系列活動揭開序幕。（趙雙傑攝） 國父紀念館舉辨系列活動，12日舉行開幕啟動儀式，在國父紀念館大廳內的儀隊，一如以往的進行交接，吸引大家的目光。（趙雙傑攝） 現場舉行的辛亥市集國父誕辰紀念公益園遊會，貼了數輛以國父肖像為主體的車子，格外引人注目。（趙雙傑攝） 現場舉行的辛亥市集國父誕辰紀念公益園遊會，與會民眾開心在台下看著演出揮舞國旗。（趙雙傑攝） 現場舉行的辛亥市集國父誕辰紀念公益園遊會，貼了數輛以國父肖像為主體的車子，格外引人注目。（趙雙傑攝） 國父紀念館12日舉辨系列活動緬懷國父，有民眾向國父銅像鞠躬致意。（趙雙傑攝） 國立國父紀念館12日舉辨系列活動緬懷國父，館內擺滿國旗向國父致意。（趙雙傑攝） 身穿國旗裝的民眾12日前往台北國父紀念館，為孫中山156週年誕辰紀念日致意，並與國父銅像合影留念。（羅永銘攝） 民眾12日前往台北國父紀念館，為孫中山156週年誕辰紀念日致意。（羅永銘攝） 紀念國父誕辰156周年，國立國父紀念館舉辨系列活動，除邀請來自世界各地千餘人向國父銅像致敬外，12日的開幕啟動儀式，首次和國光劇團合作，推出廣為人知的「三岔口」演出，以劇中暗夜迎光對打形象來紀念國父建國的革命精神，替系列活動揭開序幕。 展現新創能量 林口新創園二周年慶暨A7開幕 高雄大遠百攜手市府社會局寒冬送暖 募集便當送愛心 #紀念 #國父誕辰 #國立國父紀念館 #156周年 #系列活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提振國軍士氣 捍衛台灣靠自己 04:102021/11/12 時論廣場 南台灣野餐祕境 官田遊客中心地景藝術草原吸遊客 15:512021/11/12 生活 時論廣場》提振國軍士氣 捍衛台灣靠自己（洪奇昌） 19:452021/11/11 時論廣場 今國父誕辰 侯友宜發文「要和最辛勞的人民站在一起」 17:402021/11/12 政治 批民進黨無法達到2025非核家園目標 朱立倫：核電確保台灣經濟發展 13:142021/11/12 政治 國父銅像重見天日無期 南市藍軍議場宣戰 16:372021/11/12 政治 用鏡頭看台灣》《極西之地有個費特兒》挑戰情慾流動想像空間 20:322021/11/11 生活 歐洲9國代表齊聚基隆法國公墓 追思終戰紀念日 19:262021/11/11 生活 譚再利快評》看蔡政府如何對待孫中山 09:192021/11/11 快評 全聯公益15周年 力行環保愛地球 04:102021/11/11 藝文副刊 拚四大公投 藍營大咖馬朱江趙後天在台中同台宣講 12:472021/11/12 政治 生活熱門新聞 瑪莎拉蒂惡少同夥淨水行也被出征 網一看Google資訊全笑翻：太有才 - 生活 印度神童預言又中！日本印尼連震 12月再爆3危機 - 生活 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 - 生活 跟百桂差一個字被流彈波及 百佳急中生智出一招現在賺翻了 - 生活 週末「全台濕一半」降雨熱區看這裡 下波變天時間曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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