12日的開幕啟動儀式，首次和國光劇團合作，推出廣為人知的「三岔口」演出，以劇中暗夜迎光對打形象來紀念國父建國的革命精神，替系列活動揭開序幕。（趙雙傑攝）

12日的開幕啟動儀式，首次和國光劇團合作，推出廣為人知的「三岔口」演出，以劇中暗夜迎光對打形象來紀念國父建國的革命精神，替系列活動揭開序幕。（趙雙傑攝）

國父紀念館舉辨系列活動，12日舉行開幕啟動儀式，在國父紀念館大廳內的儀隊，一如以往的進行交接，吸引大家的目光。（趙雙傑攝）

現場舉行的辛亥市集國父誕辰紀念公益園遊會，貼了數輛以國父肖像為主體的車子，格外引人注目。（趙雙傑攝）

現場舉行的辛亥市集國父誕辰紀念公益園遊會，與會民眾開心在台下看著演出揮舞國旗。（趙雙傑攝）

現場舉行的辛亥市集國父誕辰紀念公益園遊會，貼了數輛以國父肖像為主體的車子，格外引人注目。（趙雙傑攝）

國父紀念館12日舉辨系列活動緬懷國父，有民眾向國父銅像鞠躬致意。（趙雙傑攝）

國立國父紀念館12日舉辨系列活動緬懷國父，館內擺滿國旗向國父致意。（趙雙傑攝）

身穿國旗裝的民眾12日前往台北國父紀念館，為孫中山156週年誕辰紀念日致意，並與國父銅像合影留念。（羅永銘攝）

民眾12日前往台北國父紀念館，為孫中山156週年誕辰紀念日致意。（羅永銘攝）

紀念國父誕辰156周年，國立國父紀念館舉辨系列活動，除邀請來自世界各地千餘人向國父銅像致敬外，12日的開幕啟動儀式，首次和國光劇團合作，推出廣為人知的「三岔口」演出，以劇中暗夜迎光對打形象來紀念國父建國的革命精神，替系列活動揭開序幕。