雙11購物節戰果輝煌！PChome 24h購物今宣布，雙11正慶檔期買氣不間斷，受惠全站500萬種商品狂降破億，全品類銷售力道持續飆升，其中，Apple旗艦館雙11當天創下單日銷售破億驚人佳績，今年雙11檔期在美妝保養品類亦大有斬獲，其中蘭蔻小黑瓶更在2小時內銷售破千瓶；加上在全台疫情趨緩、逐步解封下，帶動餐券、提貨券等電子票券業績激增2倍，成為本次雙11異軍突起的熱銷黑馬。

PChome 24h購物分析，今年雙11聯手千大品牌加碼助攻，帶動各大品牌業績成長，其中，家居品牌生活工場業績年成長4倍、DJI近2.5倍、微軟 office破1.5倍，屢屢刷新銷售紀錄，更一路引爆雙11銷售熱度衝上歷年新高峰。

雙11購物節掀起全台瘋買熱潮，站上也透過遊戲活動邀請消費者天天上站搶優惠，其中揪團組隊拿回饋活動，利用團購消費力量，將實體消費客群拉至線上通路，揪團第1名團隊累積消費金額更是突破2千萬元，成功為年度強檔繳出亮眼成績。

PChome 24h購物觀察雙11銷售趨勢，熱銷爆品以補貨需求高的「日用快消品」與「美妝保養品」祭出多款年度超殺優惠價，刺激買氣發威，如蘭蔻小黑瓶下殺免3000元，引發爆量瘋搶下單潮，銷量年增4.7倍；日用品如衛生紙、口罩也開出銷量紅盤，嬰幼兒尿布單日更賣出近250萬片，顯示多數消費者抓準年度電商優惠盛事搶便宜的購物心理。

此外，不少消費者亦在最優惠時機選購高單價的3C商品，如AirPods Pro、小米手環 6、iPhone 13、Switch等Z世代最愛潮流科技品創銷售佳績。因近期防疫措施逐步鬆綁，今年雙11購物節「電子票券」品類異軍突起，像是肯德基、麥當勞等餐飲券及百貨量販提貨券等成銷量黑馬，廣受市場歡迎；而偽出國商機持續熱絡，亦有許多人趁雙11撿便宜入手「異國美食」，刺激日韓進口食品買氣。