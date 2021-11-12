《聲林之王3》主持人Lulu（左起）與導師庾澄慶、徐佳瑩今出席開播記者會。（聲林之王3提供）

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜的19歲兒子小哈利，前陣子在微博正式宣告以「庾恩利」之名出道，成為音樂及藝術人，伊能靜第一時間力挺，反觀庾澄慶低調沒發聲，令外界好奇他的看法。庾澄慶今（12日）出席《聲林之王3》開播記者會時，罕見提及小哈利，表示支持兒子做喜歡的事。

庾澄慶與伊能靜12年前結束婚姻關係，各自另組家庭。兩人的兒子小哈利今年8月初開通微博，伊能靜第一時間宣告小哈利不再是媒體說的「伊能靜的兒子」，庾澄慶雖然當時沒回應，但有眼尖網友發現，他其實已默默關注兒子開通的微博，低調給予支持。

身為星二代的小哈利遺傳到父母過人才氣與音樂天賦，他在錄製的影片中，提到自己目前就讀紐約大學帝勢藝術學院的導演相關科系，不僅會彈鋼琴、吉他，還嘗試寫歌，不斷在音樂這方面探索，希望朝獨立音樂人的路線邁進，未來星途無可限量。

庾澄慶今以導師之姿出席《聲林之王3》開播記者會，與主持人Lulu（黃路梓茵）、徐佳瑩（LaLa）一同亮相，他受訪時被問到對於小哈利出道有沒有什麼看法？他回：「我覺得小孩做他想做的事情，然後健康快樂就完美了。」

此外，庾澄慶也提到零食副業「哈零食」狀況，自豪對零食的判斷功力、挑剔程度與音樂不相上下，「人生不同年齡有不同目標，應該要用力玩！」稱現在做的事情就是自已喜歡、覺得好玩的，「我喜歡吃零食也不是一天兩天的」。

《聲林之王3》12月3日起，每周五晚9點於ETtoday主站、App、星光雲／新聞雲Facebook、聲林之王Youtube首播；12／4起，每周六晚10點在臺視播出。