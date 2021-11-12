副總統賴清德今參訪「思哈股份有限公司（Hahow 好學校）」，感謝「Hahow 好學校」提供多元、有趣的線上學習課程，也能協助解決社會的教育問題。他也期盼國人能夠終身學習，具備最新的知識及技術，即時掌握機會，讓臺灣更有競爭力。

副總統抵達後，首先聽取線上學習平台「Hahow 好學校」公司介紹、願景使命及文化價值，也體驗課程及直播模擬。隨後，副總統親切與員工進行問答交流，並聽取共同創辦人江前緯分享創業經驗、市場觀察及未來展望，現場氣氛輕鬆活絡。

副總統致詞時表示，剛才聽了江創辦人的簡報，讓他非常感動、也不虛此行。「Hahow 好學校」在2015年創立，短短幾年來提供多元、有趣的線上學習課程，也能協助解決社會的教育問題，真的非常不容易。

副總統談到，如果在大學選擇自己的興趣學習，是很幸運的；但如果在學校所學並非自己的興趣，其實也不用太洩氣，因為每一個學習都有用處，在人生路上，要用的東西很多。此外，「Hahow 好學校」可以協助彌補這個缺憾、重塑人才，這是非常棒的事情。

副總統說，有興趣或理想才能走得更遠，學東西也會事半功倍，若能寓教於樂，相信效果會更好。透過「Hahow 好學校」，可以從自己有興趣的領域，去摸索、學習與成長，無形中也有跨領域的機會，真的非常難得。

副總統指出，政府的「108課綱」給予學校更大空間，讓孩子能夠更自主、也有更多探尋自己興趣的機會，希望能夠結合興趣及天賦，這是「108課綱」一個很重要的精神。此外，終身學習也是非常重要的，「Hahow 好學校」可以協助扮演創新的角色，提供個人及企業需要的專業知識。

副總統認為，臺灣面積不大、人口很多，因為大家很認真打拚，所以成就了現在的臺灣。應該多加充實自己、終身學習，具備最新的知識及最具效益的技術，反應也要敏捷、能掌握機會，才能讓國家更有競爭力。他也期盼在國家發展過程中，大家能夠一起合作，讓臺灣的下一代越來越好。