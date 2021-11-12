埔心鄉長張乘瑜兩任鄉長任期即將屆滿，下一步政途動向備受關注，他表示不排除投入下屆立委選戰。（謝瓊雲攝）

南彰化經濟最繁榮發展的第一商經重鎮員林市，市長寶座之爭仍是藍綠對決局面，國民黨籍現任市長游振雄積極拚建設，努力端出政績尋求連任；本屆以些微票數落敗的民進黨籍陳秋蓉，也早已勤走基層拜訪、積極備戰，強調有她能讓員林更好，力圖東山再起。

游振雄表示，上任以來陸續實現選前政見，拚市政、爭取大小建設，許多都已完工、或正在進行中，如親子公園、重振百果山風華，整合藤山步道與員林運動公園動線，改善並提升等觀光休憩設施等；尤其是最受關注的幸福巴士接駁專車、市民專屬行動支付幸福卡等，相信拿得出政績獲得市民認同，就能爭取連任。

陳秋蓉則說，她是土生土長員林人，非常熱愛員林，當初敗選時很多人勸她要循司法驗票，但她為了讓公所市政不要空轉停擺，不願這麼做，3年來她持續以立委陳素月辦公室主任、行政院中辦諮委身分，繼續跑基層為民服務，持續收到許多市民的鼓舞和肯定，現在員林市政有很多不足處，相信由她來做，員林市一定好還會更好。

有傳言指現任埔心鄉長張乘瑜兩屆任期屆滿後，有意投入員林市長選舉，對此張乘瑜證實，確實曾兩度收到黨中央徵詢，有意徵召他挑戰現任市長，但他幾經評估後，決定禮讓已耕耘多時的陳秋蓉，自己會先把鄉長的工作做好做滿，卸下公職後選擇回歸民間沉潛一下，再思考政途下一步，不排除投入下屆立委選舉。

本屆員林市長共有5人角逐，下屆市長寶座之爭，地政士李金龍二度宣布參選，並已加入民進黨，前市民代表陳天翔等人也有意加入戰局。游振雄、陳秋蓉兩人本屆從縣議員跑道轉戰市長之爭，最後陳秋蓉獲2萬5190票、游振雄得2萬5347票，以157票些微之差敗選，雖敗猶榮，讓民進黨評估陳秋蓉仍大有可為。

然而過去員林市選民結構向來是藍大於綠，本屆因同屬泛藍的前主席林錦泉一舉拿下1萬多票，瓜分泛藍票源，市長寶座藍綠之爭，端看誰能做好整合，才能成為最後的贏家。