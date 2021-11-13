瑞典音樂串流平台巨擘Spotify拓展業務觸角，今天宣布收購美國有聲讀物發行商Findaway。
2005年創立的Findaway自詡擁有全球最大的有聲書目錄，且以躉售商身分與蘋果（Apple）、谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）的Audible等重要企業有合作關係。
總部位於美國俄亥俄州索倫（Solon）的Findaway，也提供語音內容製作和編輯服務。
根據研究公司Omdia估計，2021年全球有聲書銷售額預計將達到48億美元，2026年將倍增至93億美元。
這起收購案預期將在今年底完成，收購價格則尚未公開。
Spotify近期已開始打入Podcast產業。Spotify研發長索德斯壯（Gustav Soderstrom）表示，這起收購案將有助Spotify加快「在有聲書領域占有一席之地，協助我們更快速滿足這份野心」。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1101112
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