由於北韓演藝圈的運作仰賴政治高層支援，因此極易在政爭中遭到牽連；南韓《東亞日報》旗下的脫北者記者朱成夏透露，根據他取得的北韓禁片清單，可以看出近年恐有大量該國知名藝人遭處決，「無法想像到底有多少演員死去」。

南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）日本版12日報導，朱成夏在自己的YouTube頻道上表示，他取得一份長達19頁、關於北韓禁止觀看和傳播的電影與音樂清單，其中可見大量北韓「國片」，包括《幹由根生》、《紅湍責任書記》、《一名女學生的日記》等於當地赫赫有名的大作。

朱成夏表示，這些作品之所以被禁，是因為演出的演員在政爭被「連坐」，遭到處刑。如在《幹由根生》中飾演女主角的北韓原清純派頂尖女星金惠京（音譯），便是北韓領導人金正恩姑丈張成澤的情婦，據稱兩人還有一個孩子；而張成澤於2013年被金正恩處決後，確實傳出其許多親信、家人、情人也都遭到處刑的消息。

另一部《一名女學生的日記》則曾是北韓官方下令強制觀賞的電影，但如今也遭禁，因為女主角朴美香（音譯）與前勞動黨計劃財政部長朴南基（音譯）有親戚關係，據說在後者2009年因貨幣改革失敗而被處死後，朴美香也「被消失」，恐怕已遭殺害。

朱成夏感嘆，這份清單顯示，有太多北韓藝人在政爭中喪命，但這些明星們也是身不由己，因為她們不過是高層的玩物：「當金正恩要女演員一同進房間時，妳敢說不嗎？」