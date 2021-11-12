蔡英文總統日前接受CNN專訪表示，希望和中國大陸國家主席習近平坐下來談。行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢時，被問到「蔡習會」是否已有初步規劃，他強調「總統沒有說她要去蔡習會，她只是說承諾不變、善意不變、兩岸之間希望能夠和平」。而「馬習會」在8日迎來6周年，也讓相關議題掀起討論。對此，前民進黨立委郭正亮認為舉辦「機會渺茫」，淡江大學戰略所教授黃介正則認為「機率0%」。

談及馬習會屆滿6周年，談話節目「寰宇全視界」主持人6日先是在節目中指出，馬英九前總統7日曾在臉書發文指出，自己曾想幫兩岸建立一座可長可久的跨海和平大橋，但近期有外媒《經濟學人》指出，台海現在已變成世界上最險峻的地方，且兩岸專家、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山曾指出，「兩岸關係現在是一年不如一年」，他詢問在場來賓郭正亮、淡江大學戰略所副教授黃介正、前大使介文汲看法。

對於主持人詢問「明年若『馬習二會』，對現在或明年兩岸關係會有多大幫助？」，郭正亮分析表示，照時間序來看，國民黨的國共論壇應該會先舉行，他個人覺得，影響有限，因為國民黨現在畢竟是在野黨，當時馬英九是在卸任國民黨主席前見面，是以政黨領導人身份去見面。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮續指，而當時民進黨事實上有經過一個過程，就是大家本來對馬習會是有意見的，當時許信良去跟蔡英文主席說，兩岸以執政黨黨主席的身份見面，這件事是有必要的，所以這個形式不要去反對，可以就馬英九談了什麼去批評，可是對於兩岸的執政黨主席的見面，這個不要反對，因為國民黨畢竟有國共論壇，而民進黨沒有，因此，若民進黨真有機會跟大陸執政黨的最高領導人見面，一定是用這個模式。

主持人追問，「蔡英文總統在2024卸任前，舉辦『蔡習會』的機率到底有多高？」，並請在場來賓做預測。介文汲在手寫板寫下０%，郭正亮則寫下「渺茫」，黃介正也寫下「機率0」。

主持人好奇問郭正亮，為何判斷機率渺茫？郭正亮說，事實上蔡英文總統上任後，兩岸立場的補考答卷沒有被對岸北京接受後，兩岸定位就一直卡著，國民黨有「九二共識」可以談，民進黨沒有也不接受「九二共識」，但截至目前，還是沒有提出取代「九二共識」的說法出來。