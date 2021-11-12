無黨籍立委林昶佐罷免案第二階段連署，罷昶方繳交3萬1千多份連署書，北市選委會初步審查結果「沒通過」，剔除9431份，有效份數不足，將由中選會通知領銜人查對結果，並有10天時間進行補件。前民進黨立委郭正亮表示，罷免案二階初審未達門檻，出乎他的意料之外。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，因為台北市議員鍾小平主導這個連署，鍾小平根他說，他們本來就要分兩次繳件，現在可能來不及了。郭正亮說，他本認為一定會過，不過第一階段將近3成不合格，真的是出乎意料之外。不過，還有10天的補件時間，他認為會補上，因為鍾小平那時連署時就設了20個點，其實他還是有相當的動員力。

台北市議員徐巧芯則表示，10天大約要補3000份，其實是有機會的，因為就差這個最後臨門一腳，可能在地的民眾願意出來，再補件，連署人數應會提高很多。徐巧芯酸說，如果林昶佐沒有被罷免掉，萬一他想去選台北市長，那就要看看民進黨會不會提名林昶佐作為台北市長候選人；萬一他真的出來參選台北市長，也可讓大家看看，他的作為是不是大家都能認同。

針對林昶佐罷免案二階連署初審鍾小平表示，他手上還有連署書存糧約3、4千份，而這3、4千份是經過整理，錯假率會比較低；未來會再作最後衝刺，希望在期限內補件6千份。