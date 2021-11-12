小禎現在55公斤，身材相當性感而且勻稱。（羅永銘攝）

小禎性感亮相。（羅永銘攝）

小禎（胡盈禎）今（12日）出席CM Slim記者會， 她現在55公斤，表示以前不是不講體重，是覺得講體脂比較準確，現在體脂14的她，透露曾胖到105公斤，2年多期間狂減50公斤，所以之前胖時的衣服，在網路上賣得賣、捐得捐，對於是否想追隨弟弟胡釋安想參加《全明星》？「聽說真的很累，我沒關係。」

有網友勸她不要再瘦了，其實她一直都有在吃東西，一天吃8餐，原則是吃到不餓就會停，增肌則需運動搭配高蛋白。她透露爸爸胡瓜曾拖她去看營養師，一開始很抗拒，笑說：「當我站上那台體脂機時，那台體脂機以為我是人妖。」

原來是營養師看到小禎的體脂數據，覺得怪怪的，可能分辨不出她是男是女，小禎說：「營養師說我是特殊體脂，特地警告我不要輕易喝高蛋白，擔心我會變成魔鬼筋肉人。」

目前感情空窗的小禎，下月9日生日，她打算跟親友吃飯度過。而14歲的女兒Emma前陣子為情所困，因為女兒交往幾個月的男友要出國唸書，所以得分開，她說那時跟女兒講話都要很小心，還透露某天跟女兒聊到懷孕生子，女兒說將來不想生小孩，她趁勢「機會教育」，跟女兒說要有安全性行為。