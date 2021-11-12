對於向心夫婦捲共諜案，今北檢處分不起訴，趙少康嘆氣認為，「賊咬一口入骨3分」。（圖／截取自「觀點」網路直播）

2019年11月底總統大選前引發軒然大波的「王立強」共諜案，檢調在機場攔下即將出境的中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻，依違反《國安法》限制出境迄今。台北地檢署於今（12）日處分不起訴。資深媒體人趙少康今表示，「賊咬一口入骨3分」，就是這個情況。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲入「王立強」共諜案，台北地檢署歷經2年偵查，找不到夫妻倆在台發展組織的證據，另向澳洲、上海申請調取相關資料也失敗，因此依罪嫌不足處分不起訴。

檢察官認為，雖然向心、龔青背後所屬公司投資架構極為複雜，且向心手機中有與大陸官員間接聯繫的紀錄，但未發現有任何可疑活動，沒有證據可推認夫妻倆在台灣發展組織，因此依罪嫌不足處分不起訴。

趙少康今（12）日在《觀點》網路直播表示，向心共諜案因為證據不足不起訴。澳洲的王立強現在在哪裡？也不見了！隨便一個人亂指控，也沒證據，就可以抓人？我們法制是這樣子的？有一句話叫做「賊咬一口入骨3分」，就是這個情況！

趙少康回憶，以前中部有兩個立委候選人，甲候選人遭到槍擊，兇手反而去跟乙候選人勒索3000萬，威脅如果不付錢，就開記者會說是乙候選人唆使的，結果乙乖乖付錢。因為如果兇手開記者會，選民一定會相信是乙叫唆槍擊的，這就是「賊咬一口入骨3分」！