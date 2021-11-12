近期美股受到財報消息帶動節節走高，指數也迭創新高。投信法人認為，全球疫情穩定帶動內需增強以及消費力道復甦，加上資金面仍充沛，均為美股利多因素，儘管面臨多項逆風情勢，也多為短期的震盪。而在後疫情時代的成長股，掌握全通路的品牌及危機時努力轉機的企業，更是值得關注的優質標的。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐認為，現在供應鏈可能處在緊繃的高峰，加上國際油價抬升、原物料上漲，貨港壅塞與卡車司機與勞工短缺等因素，使各項成本上揚並推升運價。另一方面，產品與料件的需求不斷提升，但由於晶片供應緊俏，使電子產品與汽車缺貨，也變相帶動二手車市場行情上漲。種種跡象顯示，全球正在經歷邁向疫後正常化的陣痛期，因此雖然美股近期走升，短期仍以區間震盪為主，部分供應鏈影響企業營收的狀況，有望在年底聖誕購物季後緩解。

呂丹嵐建議，在全球數位化趨勢風潮下，投資方向應鎖定於未來發展性優異的產業，尤其留意數位化轉型的供應鏈相關企業，以及軟體平台與零售類的強勢品牌，科技軟體包括：數位化工具、專業IT服務、資安、支付，建議仍以選股為挑選重點。至於基金投資布局，近期適度減低受供應鏈影響而導致銷售端下滑的產業，如服飾與玩具的持股，逢低配置半導體、太陽能和藥廠。