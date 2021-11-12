全球銀行軟體服務商TEMENOS與經濟學人智庫EIU最新調查，發現銀行業採用雲計算的速度普遍較慢，疫情大流行對數位需求大增，導致軟體即服務 (SaaS) 和雲基礎設施的採用加速了，超過三成的IT主管表示，正在將AI多雲技術納入資深老牌銀行的系統，以抵禦金融科技業和純網銀的挑戰，且高達72％ 的受訪銀行業者表示，將雲融入其組織的產品和服務，會幫助業者實現業務優先的目標。

TEMENOS表示，雲計算作為銀行的數位服務是正在發生的大趨勢，銀行業的「未來樣子」正在形塑，因此這份「捕捉雲中的價值」調查，也同時提供業者開始投資「多雲」戰略的可行作法，超過80％的受訪者認同，多個雲端管理中心的配置，會是銀行監管方的先決要求，此外，包括安全、隱私、合規性和治理問題的種種挑戰，迫使公司方在技術和人才方面進行投資。

Temenos Cloud負責人瑞佛（Andrew Reeves）表示，疫情的種種限制措施點燃銀行機構採用雲的導火線，數位需求大幅增加，銀行必須迅速提供和擴大數位服務，雲也是開放銀行和銀行即服務SAAS領域取得成功的先決條件，銀行機構因此掌握了削減成本、加快數位化轉型的機會。該報告指出，43％受訪者認同成本是雲採用的最大驅動因素，其次是人工智能的採用，占34％，改善客戶體驗則占21％，40％的受訪者，則將業務敏捷性、彈性和可擴展性共同列為主要驅動因素。