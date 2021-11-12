一隻主要生活在南極的阿德利企鵝，日前現身距離棲地至少3000公里遠的紐西蘭基督城（Christchurch）以南一處海岸，民眾起初以為牠是絨毛玩偶。

英國廣播公司（BBC）今天報導，這僅是史上第3次在紐西蘭海岸發現阿德利企鵝（Adélie penguin），前兩次紀錄為1962年以及1993年。

這隻在博德林斯平地（Birdlings Flat）沙灘迷路的阿德利企鵝，被當地人取名為Pingu，取自於黏土動畫「企鵝家族」（Pingu）。

發現Pingu的紐西蘭民眾辛赫（Harry Singh）告訴英國廣播公司：「我一開始還以為是絨毛玩偶，（直到）企鵝的頭突然動了一下，我才知道是真的。」

辛赫發布在臉書（Facebook）的影片顯示，Pingu似乎迷路了，而且落單；辛赫說，「牠長達1小時一動也不動…（看起來）累壞了」。

辛赫擔心Pingu待在岸上會成為捕食性動物的潛在狩獵目標，於是聯繫企鵝救援人員，最終找到了在紐西蘭南島從事企鵝復育約10年的施特拉克（Thomas Stracke）。

施特拉克對Pingu是隻阿德利企鵝感到驚訝，因為這種企鵝只生活在南極半島。他和一名獸醫在當晚就趕往救援。

血液檢測結果顯示，Pingu體重有些過輕而且有脫水症狀，牠後來接受輸液，並透過管飼進食。

Pingu之後將在班克斯半島（Banks Peninsula）一處安全沙灘上被野放，重返大自然。

專家表示，阿德利企鵝現蹤紐西蘭仍相當罕見，但若將來出現更多這類事件，恐是一個令人擔憂的跡象。

奧塔戈大學（Otago University）動物學教授塞頓（Philip Seddon）告訴「衛報」（The Guardian），如果阿德利企鵝開始年年出現在紐西蘭，海洋可能發生了一些人們需要了解的變化。